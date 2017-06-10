Şanlıurfaspor, teknik direktör Taşdemir ile anlaştı
Spor Toto 2'nci Lig takımlarından Şanlıurfaspor, teknik direktörü İsmet Taşdemir ile anlaşmaya vardı.
Şanlıurfaspor'da Hayati Soydaş'tan boşalan teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir getirildi. Kulübün Fahri Başkanı Mehmet Ekinci'nin görüştüğü, Spor Toto 2'inci Lig'de MKE Ankaragücü'nü TFF 1'ye Lig'e çıkaran Taşdemir ile anlaşma yapıldığını, sarı yeşilli kulübün internet sitesinden duyuruldu. Yeni teknik direktör Taşdemir önümüzdeki günlerde Şanlıurfa'ya gelerek sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:51
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''5-6 oyuncu alacağız''
Toplam 13
Yorum
LECEK SENE İÇİN OLMASIN. GS YİNE ŞAMAR OĞLANI POZİ BAŞKANIM 5-6 FUTBOLCUYU NE ZAMAN ALACAKSIN . 19 HAZİRANDA SEZONU AÇIP AVRUPA YA HAZIRLANACAKSIN GİDEN VAR GELEN YOK. DEDİĞİN 5-6 FUTBOLCU GE
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Anderson Talisca, Muslera’yı avladı!
Toplam 7
Yorum
kiralıksa iyi degilmiş allahım taliscayı begenmiyor.kiralık gelmesi kötü oyuncu oldugunu mu gösteriyor.bu nasıl bi kafadır ya:D sen seneye hangi takmda olacak izle
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Tanju Çolak gözaltına alındı
Toplam 2
Yorum
Es26Es Haksız yere bizi zan altında bıraktın Tanju Çolak..Neyse geçmiş olsun.
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