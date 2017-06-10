 Şanlıurfaspor, teknik direktör Taşdemir ile anlaştı – Fotomaç – 10 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Şanlıurfaspor, teknik direktör Taşdemir ile anlaştı

    Şanlıurfaspor, teknik direktör Taşdemir ile anlaştı

    Spor Toto 2'nci Lig takımlarından Şanlıurfaspor, teknik direktörü İsmet Taşdemir ile anlaşmaya vardı.

    Şanlıurfaspor'da Hayati Soydaş'tan boşalan teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir getirildi. Kulübün Fahri Başkanı Mehmet Ekinci'nin görüştüğü, Spor Toto 2'inci Lig'de MKE Ankaragücü'nü TFF 1'ye Lig'e çıkaran Taşdemir ile anlaşma yapıldığını, sarı yeşilli kulübün internet sitesinden duyuruldu. Yeni teknik direktör Taşdemir önümüzdeki günlerde Şanlıurfa'ya gelerek sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:51
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şanlıurfaspor, teknik direktör Taşdemir ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.