 Sakarya 1 numarasını buldu – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Sakarya 1 numarasını buldu

    Sakarya 1 numarasını buldu

    Yeşil-siyahlılar, Karabük’ün kalecisi ile anlaştı.

    Gelecek sezon Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek olan 'da transfer harekatı başladı. TFF 1. Lig'e yükselmeyi hedefleyen yeşil-siyahlılar, ilk takviyeyi kaleye yaptı. Tatangalar, Kardemir Karabükspor'un file bekçisi ile anlaştı. 31 yaşındaki kaleci 1 yıllık sözleşmeye imza atarken, Sakaryaspor'un kamp dönemine kadar transfer çalışmalarını bitirmeyi planlıyor. Transfer bütçesi için devreye giren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryalı işadamlarının kulübe katkı sağlaması için girişimlere başladı. Önümüzdeki günlerde düzenleyeceği iftarda işadamlarıyla bir araya gelecek olan Toçoğlu, kulüp kasasına 10 milyon TL koymayı hedefliyor.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:14
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