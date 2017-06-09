 Körfez tek yürek – Fotomaç – 09 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Körfez tek yürek

    Körfez tek yürek

    Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Kocaeli Birlikspor, 2017-18 öncesi kenetlendi.

    Körfez ekibinin başkanı Erhan Yılmaz, herkesin büyük fedakarlıklar yaptığını belirtip, "Futbolcusundan yönetime kadar hepimiz üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu sezon kapısından döndüğümüz TFF 1. Lig'e gelecek yıl ulaşacağımıza inanıyorum. Bütçemiz doğrultusunda da bu forma için terinin son damlasına kadar mücadele edecek oyuncuları kadromuza katacağız" açıklamasını yaptı.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:16
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Körfez tek yürek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.