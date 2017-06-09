Körfez tek yürek

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Kocaeli Birlikspor, 2017-18 öncesi kenetlendi.

Körfez ekibinin başkanı Erhan Yılmaz, herkesin büyük fedakarlıklar yaptığını belirtip, "Futbolcusundan yönetime kadar hepimiz üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu sezon kapısından döndüğümüz TFF 1. Lig'e gelecek yıl ulaşacağımıza inanıyorum. Bütçemiz doğrultusunda da bu forma için terinin son damlasına kadar mücadele edecek oyuncuları kadromuza katacağız" açıklamasını yaptı.