Altay, İbrahim Öztürk'le prensipte anlaştı

2.5 sezondur Sivas'ta oynayan 35 yaşındaki stoper, 6.5 sezon formasını giydiği Bursaspor'da, 2009-10'da Süper Lig şampiyonluğu kupasını kaldırdı.

Kayserispor'da profesyonel olan İbrahim Öztürk, Altay'ın TFF 1'inci Lig'de yer aldığı 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında siyah-beyazlı formayı terlettikten sonra Bursaspor'a transfer oldu.



Tecrübeli stoper Süper Lig'de 189, TFF 1'inci Lig'de 75, 2'nci Lig'de 78, 3'üncü Lig'de 16, Türkiye Kupası'nda 46, Süper Kupa'da 1 maça çıkarken, Şampiyonlar Ligi'nde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 9 kez forma giydi. İbrahim Öztürk, geçen sezon Sivasspor'da 26 lig, 5 kupa maçında forma giydi. Sportif Direktör Özden Töraydın'la bugün masaya oturup şartlarda anlaşan İbrahim'in pazartesi günü sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kulübüyle mukavelesi biten usta krampon, 10 gün önce fıtığı ameliyatı geçirdi.