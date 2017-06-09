Altay, İbrahim Öztürk'le prensipte anlaştı
Spor Toto 2'nci Lig'e yükselen Altay, geçen sezon Sivasspor formasıyla TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan İbrahim Öztürk ile prensip anlaşmasına vardı.
2.5 sezondur Sivas'ta oynayan 35 yaşındaki stoper, 6.5 sezon formasını giydiği Bursaspor'da, 2009-10'da Süper Lig şampiyonluğu kupasını kaldırdı.
Kayserispor'da profesyonel olan İbrahim Öztürk, Altay'ın TFF 1'inci Lig'de yer aldığı 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında siyah-beyazlı formayı terlettikten sonra Bursaspor'a transfer oldu.
Tecrübeli stoper Süper Lig'de 189, TFF 1'inci Lig'de 75, 2'nci Lig'de 78, 3'üncü Lig'de 16, Türkiye Kupası'nda 46, Süper Kupa'da 1 maça çıkarken, Şampiyonlar Ligi'nde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 9 kez forma giydi. İbrahim Öztürk, geçen sezon Sivasspor'da 26 lig, 5 kupa maçında forma giydi. Sportif Direktör Özden Töraydın'la bugün masaya oturup şartlarda anlaşan İbrahim'in pazartesi günü sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kulübüyle mukavelesi biten usta krampon, 10 gün önce fıtığı ameliyatı geçirdi.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:25
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O isim Fenerbahçe'yi açıkladı!
Toplam 14
Yorum
Bulent FB yönetimini şiddetlen kınıyoruz biz taraftara yaşlı çilek futbolcu alıp izlettirmek istemelerine bizde izlemeyiz kendileri izler artik
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O isim Fenerbahçe'yi açıkladı!
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Yorum
Bülent yemin olsun bir daha asla futbol ne izlerim nede muhabbetin ederim soğuduktan abiya Avrupa'nın kokuşmuş yolcularını gormekden
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Ben Arfa seferi
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Yorum
Aslan IYI BIR BEN AFRA TAKIMA BÜYÜK KATKI VERIR
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