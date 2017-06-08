Sakaryaspor iddialı

Play-off finalinden 2. Lig’e yükselen Tatangalarda hedef şampiyonluk

3. LİG play-off finalini kazanarak 2. Lig'e adını yazdıran Sakaryaspor, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Yerel yönetim, kamu ve iş adamlarının da desteğiyle yaklaşık 10 milyon TL'lik bir kaynak yaratacak Tatanga, Teknik Direktör Osman Özdemir'in raporu doğrultusunda en az 2 kaleci transferi yapacak. Şampiyonluk yarışında kalede sıkıntı yaşamak istemeyen yönetim, işi sıkı tutuyor. Geçen sezon bu mevkide sıkıntı yaşayan Sakaryaspor'da birçok önemli isim transfer gündeminde yer alıyor. Adana Demirspor'dan Fevzi Elmas, Nazilli'den Ersin Aydın ve Akhisar'dan Bora Körk isimlerinin öne çıktığı öğrenildi. Özellikle Fevzi, tecrübesiyle ön plana çıkıyor.