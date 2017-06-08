 Karşıyaka'da Ali Kemal ayrılıyor – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Karşıyaka'da Ali Kemal ayrılıyor

    Karşıyaka'da Ali Kemal ayrılıyor

    Spor Toto 2'nci Lig'de alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtarname gönderen Mustafa Aşan, Metin, Arif, Onur ve Hakan'ın paralarını Yaşar Holding'in mali desteğiyle ödeyerek serbest kalmalarını önledi.

    Karşıyaka, geçen sezon yaşanan antrenman boykotunun sorumluları arasında gösterilen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ali Kemal ile yollar ayrılıyor. Yarın serbest kalma hakkı kazanacak. Ali Kemal'in geçen sezondan 88 bin TL alacağı bulunuyor. Yönetim, ön libero Fatih'e ise yasal bekleme süresinin son günü olan yarın 80 bin TL ödeyerek bu oyuncuyu takımda tutmayı planlıyor.

    Transfer yasağı olan Karşıyaka, geçen sezonki kadroda yer alan isimlerden Mahmut'la yeniden anlaşmayı düşünmezken, 88 bin TL alacağı bulunmasına rağmen Futbol Federasyonu'na başvurmayan Battal'ın takımda kalıp kalmayacağının ise belirsiz olduğu belirtildi.
    Sözleşmesi biten futbolculardan Abdülhamit, Tayfun ve Behram'la mukavele tazelemek için ön protokol yapan Karşıyaka yönetimi, Can Erdem, Cenk ve Okan'ı ise kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Pakistan'dan dönen Başkan Mutlu Altuğ, yönetimini kulübe şirketi aracılığıyla danışmanlık yapan Murat Şamil Şen'le ilgili bilgilendirdi.

    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:51
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