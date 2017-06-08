Altay'da 3 yolcu
Spor Toto 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da sözleşmesi sona eren kaleci Serkan, ön libero Emre ve stoper Erhan'la yola devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.
Siyah beyazlı ekibe devre arasında gelen Serkan, 16 maçta kaleyi koruduktan sonra takımın direkt 2'nci Lig'e çıkma şansını kaybetmesi üzerine son 2 müsabakada eldivenleri genç Aydın'a teslim etti. Normal sezonun son 2 haftasında başarılı bir performans sergileyen Aydın, teknik heyetin güvenini kazanarak Play off yarı final ve final maçlarında formayı kaptırmadı.
Kocaelispor'la oynanan play off finalinde ilk 11'de sahaya çıkıp, 58'inci dakikada oyundan alınan Emre, siyah beyazlı formayla 27 müsabakada 1 gol kaydetti. Sezon içerisinde performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen ancak Altay'ın, İzmir'de Çorum Belediyespor'u penaltılarla elediği yarı final rövanşında 90'uncu dakikada Furkan'a yaptığı asistle takımını ipten alan Erhan ise 26 maçta görev yapıp 1 kez rakip fileleri sarstı. Şampiyon kadrodan 3 futbolcuyu yeni sezonda takımda düşünmeyen teknik heyetin 3-4 isimle daha yolları ayırmayı düşündüğü öğrenildi.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:47
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Aboubakar’dan F.Bahçe yanıtı
Toplam 61
Yorum
BAKİ Aboubakar kardeş sen bir kez daha düşün; bak Federasyon gidecek, bedava puan bonuslarınız olmayacak ve seneye roller değişecek benden tüyo.
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Aboubakar’dan F.Bahçe yanıtı
Toplam 61
Yorum
arsen l. Güzel cevap...Yanına arkadaş almışlar.Siz hiç BJK ve FB olarak veya BJK ve GS olarak taraftar açıklamasına rastladınız mı.
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Solda yeni fırtına Moting
Toplam 6
Yorum
DAĞITIYOR VE SÖĞÜT DE BUNDAN SEBEPLENİYOR TÜRKİYE NİN EN MADDİ DURUMU İYİ KULÜBÜ BU DURUMA GELDİ ( ADANALI SEBEPLERİN BAŞINDA ) ŞİMDİ İSE BUNDAN DOLAYI GÖNÜL ZENGİNİ BOL KESEDEN
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