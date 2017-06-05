Altay'da Hayrullah uzattı

Spor Toto 2. Lig ekibi Altay, iç transferde stoper Hayrullah'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Tecrübeli defans oyuncusu İbrahim Akın, Necdet, Murat Türkkan ve Ulaş'tan sonra mukavele uzatan beşinci isim oldu. 2014-15'in ikinci yarısından bu yana siyah-beyazlı formayı giyen ve kulüpte 2.5 sezonu geride bırakan Hayrullah, savunmadaki performansıyla taraftarların beğenisini kazanan oyuncular arasında yer alıyor. 29 yaşındaki stoper, geride bıraktığımız sezon 18 maçta 1 gol attı.