Altay'da Hayrullah uzattı
Spor Toto 2. Lig ekibi Altay, iç transferde stoper Hayrullah'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Tecrübeli defans oyuncusu İbrahim Akın, Necdet, Murat Türkkan ve Ulaş'tan sonra mukavele uzatan beşinci isim oldu. 2014-15'in ikinci yarısından bu yana siyah-beyazlı formayı giyen ve kulüpte 2.5 sezonu geride bırakan Hayrullah, savunmadaki performansıyla taraftarların beğenisini kazanan oyuncular arasında yer alıyor. 29 yaşındaki stoper, geride bıraktığımız sezon 18 maçta 1 gol attı.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:46
-
Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi açıkladı
Toplam 44
Yorum
Che Guevara Futbolculuk dönemi bitince söhret gider, charakter kalir. Dim dik ayakta M.Ekici.
-
Bruma Leipzig’de
Toplam 23
Yorum
şems Yeni sözleşme imzalamıyor. Bedavaya gideceğini de söyledi yönetim mecbur kaldı satmaya. Çok pahalı alındı. ünal aysal kazıkları yeni çıkıyo
-
Yılmaz Vural'dan Süper Lig yorumu!
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Fener,, Hollanda'dan Avukat tutacagına şu adama şans verseydi, en kötü ihtimalle Basakşehir yerine 2ci olurdu !
Altay'da Hayrullah uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.