 Altay'da Hayrullah uzattı – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Altay'da Hayrullah uzattı

    Altay'da Hayrullah uzattı

    Spor Toto 2. Lig ekibi Altay, iç transferde stoper Hayrullah'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Tecrübeli defans oyuncusu İbrahim Akın, Necdet, Murat Türkkan ve Ulaş'tan sonra mukavele uzatan beşinci isim oldu. 2014-15'in ikinci yarısından bu yana siyah-beyazlı formayı giyen ve kulüpte 2.5 sezonu geride bırakan Hayrullah, savunmadaki performansıyla taraftarların beğenisini kazanan oyuncular arasında yer alıyor. 29 yaşındaki stoper, geride bıraktığımız sezon 18 maçta 1 gol attı.

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:46
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