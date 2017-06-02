 Bucaspor'da Emre Özkan imzaladı – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Bucaspor'da Emre Özkan imzaladı

    Bucaspor'da Emre Özkan imzaladı

    Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor iç transferde Emre Özkan'la da anlaştı.

    Daha önce Emre Toraman, Mehmet İncebacak, Onur Alkan, Şenol Akın, Emin Aladağ, Veli Kızılkaya, Murat Akyüz, Hasan Kaşıkara ve İlyas Çakmak'la sözleşme yenileyen yönetim, Emre Özkan'la da 1 yıllık mukavele imzaladı.

    Başkan Ahmet Doğan, Emre'nin yıllık ücretinde indirime gittiğini belirterek, "Uzun süredir oyuncumuzla görüşme halindeydik. Karşılıklı fedakarlık yaparak anlaştık. 10'uncu oyuncumuzla sözleşme yeniliyoruz. Bir tek Adil kaldı. Ona da şartlarımızı sunduk. Kabul ederse Adil'i de takımda tutmak isteriz" diye konuştu. Bu sezon 27 resmi maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.

    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:39
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