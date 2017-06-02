Bucaspor'da Emre Özkan imzaladı
Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor iç transferde Emre Özkan'la da anlaştı.
Daha önce Emre Toraman, Mehmet İncebacak, Onur Alkan, Şenol Akın, Emin Aladağ, Veli Kızılkaya, Murat Akyüz, Hasan Kaşıkara ve İlyas Çakmak'la sözleşme yenileyen yönetim, Emre Özkan'la da 1 yıllık mukavele imzaladı.
Başkan Ahmet Doğan, Emre'nin yıllık ücretinde indirime gittiğini belirterek, "Uzun süredir oyuncumuzla görüşme halindeydik. Karşılıklı fedakarlık yaparak anlaştık. 10'uncu oyuncumuzla sözleşme yeniliyoruz. Bir tek Adil kaldı. Ona da şartlarımızı sunduk. Kabul ederse Adil'i de takımda tutmak isteriz" diye konuştu. Bu sezon 27 resmi maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:39
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Abou’da sıcak gelişme
Toplam 8
Yorum
Santraforvet Tabiki en fazla 5 milyon euroya alınmasından yanayım ama Mitroviç gibi bir oyuncuya 4 milyon euro veriyorsanız abubakara tabiki 10 isterler
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Hasan Ali yol ayrımında
Toplam 16
Yorum
Gökhan sizde kalsa milletin ağız kokusunu çekecekti . Geldi Beşiktaş a huzur buldu adam . he para para diyorsun ya az araştır ,
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Hasan Ali yol ayrımında
Toplam 16
Yorum
cello giderse ismail oyanacak .D
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