 İnegöl’de 3. Güngör dönemi – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    İnegöl’de 3. Güngör dönemi

    İnegöl’de 3. Güngör dönemi
    Spor Toto 2.Lig'de İnegölspor, Ergün Penbe'den boşalan teknik direktörlük görevine Taşkın Güngör'ü getirdi. Başkan Cebrail Kemer'in de katıldığı kulüp tesislerindeki imza töreninde, 3. kez takımın başına gelen Taşkın Göngör'le 2 yıllık sözleşme imzalandı.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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