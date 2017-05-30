 İbrahim Akın 1 yıl daha – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    1 yıl daha

    İbrahim Akın 1 yıl daha
    Spor Toto 2. Lig'e yükselen , 'la 1 yıllığına tekrar anlaştı. Teknik direktör Cüneyt Biçer'le yola devam kararı alan siyah-beyazlı ekip, iç transferdeki ilk imzayı İbrahim Akın'a attırdı. Tecrübeli futbolcu, "Şampiyonluğun devamı gelecek" diye konuştu.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
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