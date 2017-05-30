1 gün sürmeyen imza!
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da yönetim, teknik direktör Taşkın Güngör'ün sözleşmesini imzaların atılmasının üzerinden bir gün bile geçmeden feshetti.
Açıklamada, sözleşmenin feshedilmesinin nedeni hakkında bilgi verilmedi.
İnegölspor tesislerinde dün öğlen saatlerinde Taşkın Güngör ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalanmıştı.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 18:31
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 12
Yorum
Harıka Hele şükür
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Wiel’in davası en az 2 yıl sürer
Toplam 2
Yorum
OSMAN EĞER İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ DOLANDIRILDI İSE DOLANDIRANLARA HELAL OLSUN.NİYE Mİ? WİEL DE FENERBAHÇE Yİ DOLANDIRMADI MI ? KAÇ MAÇ OYNADI?
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 12
Yorum
analiz fb li olarak tek para edecek topçunuz,akıllı olun,18-20 olursa verin,15 de iyi para,ama dursun özbek olmasın o görüşmede 6 ya verir wallah:D
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