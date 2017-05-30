 1 gün sürmeyen imza! – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    1 gün sürmeyen imza!

    1 gün sürmeyen imza!

    Spor Toto 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da yönetim, teknik direktör 'ün sözleşmesini imzaların atılmasının üzerinden bir gün bile geçmeden feshetti.

    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''İnegölspor yönetim kurulumuzun aldığı karar gereği sözleşme imzaladığımız teknik direktör 'ün sözleşmesi feshedilmiştir.'' ifadesini kullandı.

    Açıklamada, sözleşmenin feshedilmesinin nedeni hakkında bilgi verilmedi.

    İnegölspor tesislerinde dün öğlen saatlerinde Taşkın Güngör ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalanmıştı.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:31
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