Menemen Belediyespor'da ayrılıklar sürüyor

Daha önce Gökhan Ünal, Ertuğrul Arslan, İbrahim Dağaşan, Serhan Özşahin, Oğuzhan Çevik, Ömer Alıcı ve Efe Karaoğlu ile yolları ayıran yönetimin orta saha oyuncusu Erman Kılıç'la da vedalaşacağı öğrenildi. Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin'in tecrübeli oyuncuyla yaptığı görüşmede karşılıklı anlaşma sağladığı, Erman'ın sözleşmesinin feshedileceği bildirildi.



Geride bıraktığımız sezonun başında Antalyaspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki Erman Kılıç, 29 lig, 6 da Türkiye Kupası maçında forma giyerken 7 kez rakip ağları sarstı.



Öte yandan İzmir ekibinde Teknik Direktör Suat Kaya'nın durumu da belirsizliğini koruyor. İngiltere 2'nci Lig takımlarından Gillingham'dan teklif alan Kaya, kesin kararını Tahir Şahin'le görüştükten sonra vereceğini dile getirdi. Suat Kaya, "İngiltere'den gelen teklifi çok detaylı düşünüyorum. Ancak bu Menemen Belediyespor'u kafamdan sildiğim anlamına gelmiyor. Bir iki gün için de her şey netleşir" dedi.

