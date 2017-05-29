Altay, İbrahim Akın'la tekrar anlaştı

Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, İbrahim'in bu yıl da hedefleri doğrultusunda takıma büyük katkı vereceğine emin olduklarını belirtti. İbrahim Akın'ın geçen sezon transferin son gününde yuvasına dönerek boş mukaveleye imza attığını bildiren Töraydın, "Kişiliği ve futbol becerisiyle örnek bir futbolcu. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İbrahim Akın ise geçen sezon başında istediği futbolu sahaya tam olarak yansıtamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle 2. devre sonrası her geçen hafta performansımız arttı. Takım olmayı başardık ve sonuca ulaştık. Şampiyonluğumuz tüm camianın kenetlenmesi ile geldi. Bu birlikteliği bozmamak adına devam ediyoruz. İyi bir başlangıç ile Türkiye'nin konuştuğu büyük bir geri dönüşe imza attık. Devamını getirerek Büyük Altayımızın hak ettiği yere gelmesi için mücadele edeceğiz."

Teknik direktör Cüneyt Biçer'le yola devam kararı alan siyah-beyazlı ekip, iç transferdeki ilk imzayı İbrahim Akın'a attırdı.