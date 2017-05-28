Şampiyon Silivri
Spor Toto 2. Lig’e adını yazdıran son takım Silivrispor oldu. Ankara 19 Mayıs Stadı’ndaki müthiş finalde Erbaaspor’u İbrahim Fahri’nin tek golüyle geçen İşkar’ın öğrencileri, zafere uzandı.
FAHRİ'DEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
İbrahim Fahri'nin golüyle öne geçen İstanbul ekibi, kalan dakikalarda rakibine fırsat vermedi, 90 dakikanın ardından zafere ulaşan taraf oldu. Erdal İşkar'ın öğrencileri, Sancaktepe Bld., Altay, Bodrum, Afyon ve Sakarya'dan sonra 2. Lig'e adını yazdıran son takım oldu.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:06
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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