 Şampiyon Silivri – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Şampiyon Silivri

    Şampiyon Silivri

    Spor Toto 2. Lig’e adını yazdıran son takım oldu. Ankara 19 Mayıs Stadı’ndaki müthiş finalde ’u İbrahim Fahri’nin tek golüyle geçen İşkar’ın öğrencileri, zafere uzandı.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda dün müthiş bir mücadele vardı. A Spor'dan yayınlanan 3. Lig 2. Grup Final müsabakasında Erbaaspor ile karşılaşan Silivrispor, rakibine şans tanımadı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda taraflar gol sevinci yaşayamazken, ikinci 45'e hızlı başlayan Silivrispor, 65. dakikada rakip fileleri havalandırdı.

    FAHRİ'DEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
    İbrahim Fahri'nin golüyle öne geçen İstanbul ekibi, kalan dakikalarda rakibine fırsat vermedi, 90 dakikanın ardından zafere ulaşan taraf oldu. Erdal İşkar'ın öğrencileri, Sancaktepe Bld., Altay, Bodrum, Afyon ve Sakarya'dan sonra 2. Lig'e adını yazdıran son takım oldu.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyon Silivri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.