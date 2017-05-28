Şampiyon Silivri

Spor Toto 2. Lig’e adını yazdıran son takım Silivrispor oldu. Ankara 19 Mayıs Stadı’ndaki müthiş finalde Erbaaspor’u İbrahim Fahri’nin tek golüyle geçen İşkar’ın öğrencileri, zafere uzandı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda dün müthiş bir mücadele vardı. A Spor'dan yayınlanan 3. Lig 2. Grup Final müsabakasında Erbaaspor ile karşılaşan Silivrispor, rakibine şans tanımadı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda taraflar gol sevinci yaşayamazken, ikinci 45'e hızlı başlayan Silivrispor, 65. dakikada rakip fileleri havalandırdı.



FAHRİ'DEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

İbrahim Fahri'nin golüyle öne geçen İstanbul ekibi, kalan dakikalarda rakibine fırsat vermedi, 90 dakikanın ardından zafere ulaşan taraf oldu. Erdal İşkar'ın öğrencileri, Sancaktepe Bld., Altay, Bodrum, Afyon ve Sakarya'dan sonra 2. Lig'e adını yazdıran son takım oldu.