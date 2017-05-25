Kastamonuspor 1966'da Ziya Doğan ile yollar ayrıldı
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor 1966, teknik direktör Ziya Doğan ile yollarını ayırdı.
Kastamonuspor 1966 Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 2016-2017 sezonunun başında yaşanan bazı olumsuzluklar üzerine Ziya Doğan ve ekibi ile anlaşmaya varıldığı hatırlatıldı.
Teknik heyetin talebi üzerine sezon ortasında önemli transferler yapıldığı belirtilen açıklamada, hedefe ulaşabilmek için teknik kadronun isteği üzerine devre arasında hiçbir kulübün yapmadığı atakla 17 futbolcunun transferinin gerçekleştirildiği vurgulandı.
Bu dönemde 15. sırada olan takımlarının 60 puanla ligi 3. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Play-off'un ilk ayağında Hatayspor'u elemesine rağmen ikinci maçında Gümüşhanespor'a elenerek ne yazık ki bir üst lige çıkma hedefine ulaşamadık. Takımın ikinci yarıda ortaya koyduğu futbol ve çıkışı tüm spor kamu oyununun takdirini kazanmış fakat yaşanan aksilikler neticesinde arzu edilen şampiyonluk ve bir üst lige ulaşma hedefi gerçekleştirilememiştir. Sezon bitmesinden birkaç gün sonra yönetim ve teknik kadro bir araya gelindi. Taraftarın ortak kararı neticesinde Ziya Doğan ve ekibi ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir."
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:22
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Trabzonspor'da Ali Palabıyık endişesi
Toplam 6
Yorum
Trabzonspor'da Ali Palabıyık endişesi. HAKEM DEDİĞİN BİRİNE ENDİŞE BİRİNE GÜVEN VERMELİ.
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Trabzonspor'da Ali Palabıyık endişesi
Toplam 6
Yorum
Trabzonspor'da Ali Palabıyık endişesi. erman toroğlu: DÜZGÜN BİR HAKEM YÖNETİRSE (hangisi düzgün) FB BAŞAKŞEHİRİ GEÇEMEZ. ALİYLE RAHAT GEÇER ARTIK
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Mayıs'ta zor biter!
Toplam 17
Yorum
sdf sdf hangi dediğini yaptı ki sözde başkanlığıda bırakacaktı
Kastamonuspor 1966'da Ziya Doğan ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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