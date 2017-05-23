 Finale Halis Özkahya – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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HEPSİ
    23 Mayıs 2017, Salı
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    Finale

    Finale Halis Özkahya
    Spor Toto 2. Lig play-off finalinin hakemi belli oldu. İstanbul'da Vodafone Arena'da yarın saat 19.00'da Gümüşhanespor'la Erzurumspor arasındaki müthiş finali yönetecek. Kazanan takımın TFF 1. Lig'e yükselecek son takım olacağı mücadelede Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken üstlenecek.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:23
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