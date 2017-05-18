 Rotamız Süper Lig – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Rotamız Süper Lig

    Rotamız Süper Lig

    ‘Diriliş yılında’ 2. Lig’e yükselen Sakaryaspor hedefini Süper Lig olarak belirledi

    Diyarbekir'i play-off finalinde devirip 2. Lig'e adını yazdıran Sakaryaspor'da Başkan İsmail Gürses, Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve futbolcular basının karşısına çıktı. Başkan Gürses, "Toplam 1.5 milyon TL'lik borcumuz var. Takımı Süper Lig'e çıkarınca borcumuz kalmaz. Bir iskeletimiz var. Üstüne gerekli hamlelerle üst lige çıkacağız" dedi.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:36
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