Rotamız Süper Lig
‘Diriliş yılında’ 2. Lig’e yükselen Sakaryaspor hedefini Süper Lig olarak belirledi
Diyarbekir'i play-off finalinde devirip 2. Lig'e adını yazdıran Sakaryaspor'da Başkan İsmail Gürses, Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve futbolcular basının karşısına çıktı. Başkan Gürses, "Toplam 1.5 milyon TL'lik borcumuz var. Takımı Süper Lig'e çıkarınca borcumuz kalmaz. Bir iskeletimiz var. Üstüne gerekli hamlelerle üst lige çıkacağız" dedi.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
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