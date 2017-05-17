Finalin adı: Gümüşhane-Erzurum
2. Lig Play-Off Yarı Final rövanş maçında, Kastamonu’yu 2-1 yenen Gümüşhane ile deplasmanda Amed Sportif’i 1-1’lik skorla eleyen BB. Erzurumspor finale kaldı.
MAÇ BİTTİ, SAHA KARIŞTI
Diğer yarı final rövanşında Amed Sportif Faaliyetler, evinde BB. Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Dk. 34'te penaltıdan Amed Sportif'i Deniz Naki öne geçirdi. Ersel 90'da durumu 1-1 yaptı. Yarı finalin ilk maçında rakibini evinde 1-0 yenen Erzurumspor finale yükseldi. Maçın bitiş düdüğünün çalınmasıyla birlikte saha karıştı. Polis, gerginlik çıkaranlara biber gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:31
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
Finalin adı: Gümüşhane-Erzurum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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