 Finalin adı: Gümüşhane-Erzurum – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Finalin adı: Gümüşhane-Erzurum

    Finalin adı: Gümüşhane-Erzurum

    2. Lig Play-Off Yarı Final rövanş maçında, Kastamonu’yu 2-1 yenen Gümüşhane ile deplasmanda Amed Sportif’i 1-1’lik skorla eleyen BB. finale kaldı.

    Spor Toto İkinci Lig Play-Off'da finalin adı belli oldu. 21 Mayıs'ta oynanacak finalde Gümüşhanespor ile BB. Erzurumspor karşı karşıya gelerek TFF 1. Lig'e çıkacak üçüncü takımı belirleyecek. Dün oynanan 2. Lig Play-Off Yarı Final rövanş maçında, Kastamonu'yu 76'da Taşkın ve 90+5'te Ali Özgün'ün attığı gollaerle 2-1 yenen Gümüşhane ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibini eledi.

    MAÇ BİTTİ, SAHA KARIŞTI
    Diğer yarı final rövanşında Amed Sportif Faaliyetler, evinde BB. ile 1-1 berabere kaldı. Dk. 34'te penaltıdan Amed Sportif'i Deniz Naki öne geçirdi. Ersel 90'da durumu 1-1 yaptı. Yarı finalin ilk maçında rakibini evinde 1-0 yenen Erzurumspor finale yükseldi. Maçın bitiş düdüğünün çalınmasıyla birlikte saha karıştı. Polis, gerginlik çıkaranlara biber gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:31
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