Final maçı Vodafone Arena'da
Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımları arasındaki Spor Toto 2. Lig play-off final maçına İstanbul ev sahipliği yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final karşılaşması 23 Mayıs Salı günü Vodafone Arena'da oynanacak.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:15
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UEFA zaferinin 17. yılı kutlandı
Toplam 1
Yorum
Lİ EFSANELER HEPİNİZE EN İÇTEN EN YÜREKTEN SEVGİ VE SAYGILARIMIZI SUNARIZ GS YIN UNUTULMAZLARI. SİZLERİSENELER SONRA BİR ARADA GÖRMEK İYİ OLANIN EN GÜZE
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Yan bile bakmayacaksın!
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Kral Beşiktaşlı Doğru olmamakla birlikte, yıllardır bizim canımızın nasıl yandığını ancak canınız yandığı zaman anladınız değil mi? Ağlamaya hiç gerek yok.
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G.Saray’ın kapısından döndü
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Mustafa Transferinden komisyon alamayanlar enge olmuş olabilir.
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