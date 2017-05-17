 Final maçı Vodafone Arena'da – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Final maçı 'da

    Final maçı Vodafone Arena'da

    Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımları arasındaki Spor Toto 2. Lig play-off final maçına İstanbul ev sahipliği yapacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final karşılaşması 23 Mayıs Salı günü 'da oynanacak.

    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:15
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