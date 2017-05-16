TFF 1. Lig aşkına
TFF 1. Lig’e çıkacak son takımın belirleneceği 2. Lig play-off yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Gümüşhane ile Kastamonu, Amed Sportif ile Erzurumspor karşılaşacak.
Finale çıkacak takımlar 21 Mayıs Pazar günü TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ekip olmak için kozlarını paylaşacak.
NOBRE'Lİ ERZURUM
F.Bahçe ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Mert Nobre'nin oynadığı Erzurum, Brezilya asıllı Türk yıldızının golüyle ilk maçta Amed'i devirip avantaj sağladı. Kastamonu karşısında 2-0'ı koruyamayıp beraberliğe razı olan Gümüşhane ise rövanşta taraftar desteğine güveniyor.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:12
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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