TFF 1. Lig aşkına

TFF 1. Lig’e çıkacak son takımın belirleneceği 2. Lig play-off yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Gümüşhane ile Kastamonu, Amed Sportif ile Erzurumspor karşılaşacak.

2. Lig'de Ankaragücü ve İstanbulspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselecek son ekibin belli olacağı play-off'ta yarı final rövanşları bugün oynanacak. Beyaz Grup'ta Amed-BB Erzurumspor, Kırmızı Grup'ta ise Gümüşhanespor-Kastamonuspor 1966 maçları saat 16.00'da oynanacak.



Finale çıkacak takımlar 21 Mayıs Pazar günü TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ekip olmak için kozlarını paylaşacak.



NOBRE'Lİ ERZURUM

F.Bahçe ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Mert Nobre'nin oynadığı Erzurum, Brezilya asıllı Türk yıldızının golüyle ilk maçta Amed'i devirip avantaj sağladı. Kastamonu karşısında 2-0'ı koruyamayıp beraberliğe razı olan Gümüşhane ise rövanşta taraftar desteğine güveniyor.