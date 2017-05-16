Spor Toto 2. Lig'de finalistler belli oldu

Spor Toto 2. Lig'de MKE Ankaragücü ve İstanbulspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off'ta yarı final rövanş karşılaşmaları bugün oynandı. Yarı final ilk maçlarının 12 Mayıs Cuma günü oynandığı play-off'ta rövanş heyecanı yaşandı. Spor Toto 2. Lig'de play-off finaline yükselen takımlar belli oldu!

Gümüşhanespor, 2-2'nin rövanşında Kastamonuspor'u 2-1 yenerek play-off finaline yükseldi.



Spor Toto 2. Lig'de bugün oynanan Play-Off Yarı Final rövanş müsabakalarının ardından; Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor, Beyaz Grup'ta ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor rakiplerini eleyerek finale yükseldi.



Her iki grubun Play-Off galibi, TFF 1. Lig'e yükselecek son takım olmak için 21 Mayıs 2017 Pazar günü oynanacak olan final müsabakasında karşılaşacak.



Gümüşhanespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımlarının karşı karşıya geleceği final maçının oynanacağı merkez daha sonra belli olacak.



MAÇ SONUÇLARI

Amed Sportif 1-1 BB Erzurumspor

Gümüşhanespor 2-1 Kastamonuspor