Spor Toto 2. Lig'de finalistler belli oldu
Spor Toto 2. Lig'de MKE Ankaragücü ve İstanbulspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off'ta yarı final rövanş karşılaşmaları bugün oynandı. Yarı final ilk maçlarının 12 Mayıs Cuma günü oynandığı play-off'ta rövanş heyecanı yaşandı. Spor Toto 2. Lig'de play-off finaline yükselen takımlar belli oldu!
Spor Toto 2. Lig'de bugün oynanan Play-Off Yarı Final rövanş müsabakalarının ardından; Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor, Beyaz Grup'ta ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor rakiplerini eleyerek finale yükseldi.
Her iki grubun Play-Off galibi, TFF 1. Lig'e yükselecek son takım olmak için 21 Mayıs 2017 Pazar günü oynanacak olan final müsabakasında karşılaşacak.
Gümüşhanespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımlarının karşı karşıya geleceği final maçının oynanacağı merkez daha sonra belli olacak.
MAÇ SONUÇLARI
Amed Sportif 1-1 BB Erzurumspor
Gümüşhanespor 2-1 Kastamonuspor
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 19:26
-
Kaleyi onaracak!
Toplam 20
Yorum
ORHAN D. AYKUT KOCAMAN BU KISIR DÖNGÜDE İYİ BİR TERCİH. MADDİ ÇIKMAZ DA HANGİ HACAYI GETİRİRSEN GETİR DAHA İYİSİNİ YAPAMAZ. HAKSIZLIK ETMEMEK GEREK.
-
Kartal ara vermiyor
Toplam 1
Yorum
helal olsun sana karakartal çok büyük borç batağında.5 sene üst üste şampiyon olursa ancak düze çıkar. Bu zorluklarla üst düzey futbol keyfi VEREN BJK teşekkürlr.helal
-
Ucuz kurtuldu
Toplam 103
Yorum
alex Cesur ve vicdanlı hakemlere ihtiyaç var bu ligde. Kimseden korkmadan onurlu bir şekilde adil maç yönetecek hakemlere ihtiyaç var.
Spor Toto 2. Lig'de finalistler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.