 Spor Toto 2. Lig'de finalistler belli oldu – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Spor Toto 2. Lig'de finalistler belli oldu

    Spor Toto 2. Lig'de finalistler belli oldu

    Spor Toto 2. Lig'de MKE Ankaragücü ve İstanbulspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı play-off'ta yarı final rövanş karşılaşmaları bugün oynandı. Yarı final ilk maçlarının 12 Mayıs Cuma günü oynandığı play-off'ta rövanş heyecanı yaşandı. Spor Toto 2. Lig'de play-off finaline yükselen takımlar belli oldu!

    Gümüşhanespor, 2-2'nin rövanşında Kastamonuspor'u 2-1 yenerek play-off finaline yükseldi.

    Spor Toto 2. Lig'de bugün oynanan Play-Off Yarı Final rövanş müsabakalarının ardından; Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor, Beyaz Grup'ta ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor rakiplerini eleyerek finale yükseldi.

    Her iki grubun Play-Off galibi, TFF 1. Lig'e yükselecek son takım olmak için 21 Mayıs 2017 Pazar günü oynanacak olan final müsabakasında karşılaşacak.

    Gümüşhanespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımlarının karşı karşıya geleceği final maçının oynanacağı merkez daha sonra belli olacak.

    MAÇ SONUÇLARI
    Amed Sportif 1-1 BB Erzurumspor
    Gümüşhanespor 2-1 Kastamonuspor
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:26
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