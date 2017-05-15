 Sakarya bayramı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Sakarya bayramı

    Sakarya bayramı

    , karşısında Serhat’ın 93’teki golüyle geri düştü. 12 dakikada müthiş bir geri dönüş yaşayan yeşil-siyahlılar Coşkun Yılmaz’ın iki golüyle zafere koştu.

    - arasındaki Spor Toto 3. Lig'in yükselme maçında Sakaryaspor güldü. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mcüadeleyi yeşil-siyahlılar, 120 dakika sonucunda 2-1 kazandı. Normal süresi 0-0 biten maçta öne geçen taraf, 93. dakikada Serhat Baştan'ın golüyle Diyarbekirspor oldu. Sakaryaspor, 105. dakikada Coşkun Yılmaz ile eşitliği sağladı.

    COŞKUN İKİLEDİ
    Diyarbekirspor, 107. dakikada Fahrettin Bıyıklı'nın gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı. Sakaryaspor, 112. dakikada Coşkun Yılmaz'ın ikinci golüyle kazandı. Bu sonuçla birlikte Sakarya, 2. Lig'e yükseldi. Diyarbekirspor ise Spor Toto 3. Lig'de kaldı. maçtan sonra Sakarya oyuncular 2. Lig'e çıkmanın mutluluğunu binlerce taraftarıyla yaşadı.



    ÖZDEMİR: GÜZEL GÜNLER YAKIN
    Sakaryaspor Teknik Direktörü Osman Özdemir, 2. Lig'e yükselerek bir sezon verilen emeğin karşılığını gördüklerini belirterek, "Müthiş oynayan oyuncularıma ve taraftarımıza teşekkür ederim. Güzel günler yakın" dedi.



    KUPAYI ALİ DÜŞMEZ VERDİ
    Sakaryaspor, Spor Toto 3. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto 2. Lig'e yükseldi. Yeşil-siyahlılar, şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'den aldı. Kupa sonrası statta coşku müthişti.



    TARAFTAR ŞOV YAPTI
    Spor Toto 3. Lig 3. Grup Play-Off Final karşılaşmasında Sakaryaspor, Diyarbekirspor'u 2-1 mağlup ederek Spor Toto 2. Lig'e yükselirken Atatürk Olimpiyat Stadı'nı dolduran binlerce Sakaryaspor taraftarı adeta şov yaptı. 90 dakika susmayan yeşil-siyahlılar takımlarına eşsiz bir destek sundu. Sakaryaspor'u 105 ve 111. dakikalarda attığı iki golle zafere taşıyan Coşkun Yılmaz, "Taraftarımız için savaştık. Onları buradan üzgün göndermek istemiyorduk" dedi.




    Burhanettin Kartal
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:02
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