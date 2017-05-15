Büyük Altay
A Spor’dan naklen yayınlanan ve büyük heyecana sahne olan maçta zafer İzmir ekibinin oldu. Altay, yeşil-siyahlıları penaltı atışları sonunda yenerek Spor Toto 2. Lig’e yükseldi.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup play-off final maçında Altay penaltı atışları sonunda Kocaelispor'u 6-5 yenerek 2. Lig'e yükseldi. 38. dakikada sol kanatta topla buluşan Burak Süleyman'ın ceza sahasına ortasında, topa yükselen Burak Özbakır'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Aydın Bağ'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1.
OĞUZHAN KAÇIRDI
61. dakikada sağdan İbrahim Akın'ın ortasında ön direkte topla buluşan Murat Uluç'un vuruşunda, meşin yuvarlak arka direkte ağlarla buluştu. 1-1. Maçın normal süresi 1-1 berabere bitti ve uzatmalara gitti. 99'da Altay'da kazanılan penaltıda topun başına geçen Murat Uluç'un vuruşunda top direkten döndü. Uzatma süresi de 1-1 biten maçta penaltı atışlarını kazanan Altay 2. Lig'e yükseldi.
2 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Son 15 yılda 2002-03'te Süper Lig'den, 2010-11'de TFF 1'inci Lig'den, 2014-15'te ise 2'nci Lig'den küme düşerek tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Altay, 2 sezon aradan sonra yeniden 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Son şampiyonluğunu 2001-2002 sezonunda Süper Lig'e yükselerek yaşayan Altay, tam 15 yıl aradan sonra kupa sevinci yaşadı.
EKMEKÇİOĞLU HAVALARDA
15 yıl sonra gelen şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayan oyuncular sahaya inen Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nu havaya attı. Tribünler, "Büyük başkan" diye tempo tuttu.
ŞAMPİYONLUK PRİMİ 750 BİN TL
Yönetim futbolcular için şampiyonluk primini 750 bin TL olarak belirledi. Altay, bugün İzmir'e dönecek. Siyah-beyazlı ekip üstü açık otobüsle Alsancak'ta şampiyonluk turu atacak.
OĞUZHAN KAÇIRDI
61. dakikada sağdan İbrahim Akın'ın ortasında ön direkte topla buluşan Murat Uluç'un vuruşunda, meşin yuvarlak arka direkte ağlarla buluştu. 1-1. Maçın normal süresi 1-1 berabere bitti ve uzatmalara gitti. 99'da Altay'da kazanılan penaltıda topun başına geçen Murat Uluç'un vuruşunda top direkten döndü. Uzatma süresi de 1-1 biten maçta penaltı atışlarını kazanan Altay 2. Lig'e yükseldi.
2 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Son 15 yılda 2002-03'te Süper Lig'den, 2010-11'de TFF 1'inci Lig'den, 2014-15'te ise 2'nci Lig'den küme düşerek tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Altay, 2 sezon aradan sonra yeniden 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Son şampiyonluğunu 2001-2002 sezonunda Süper Lig'e yükselerek yaşayan Altay, tam 15 yıl aradan sonra kupa sevinci yaşadı.
EKMEKÇİOĞLU HAVALARDA
15 yıl sonra gelen şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayan oyuncular sahaya inen Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nu havaya attı. Tribünler, "Büyük başkan" diye tempo tuttu.
ŞAMPİYONLUK PRİMİ 750 BİN TL
Yönetim futbolcular için şampiyonluk primini 750 bin TL olarak belirledi. Altay, bugün İzmir'e dönecek. Siyah-beyazlı ekip üstü açık otobüsle Alsancak'ta şampiyonluk turu atacak.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Büyük Altay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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