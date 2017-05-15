 Büyük Altay – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Büyük

    Büyük <a href="/index/altay?id=19306751-aa54-42da-9e6c-cf2d601e3b42" class="" rel="tag">Altay</a>

    A Spor’dan naklen yayınlanan ve büyük heyecana sahne olan maçta zafer İzmir ekibinin oldu. , yeşil-siyahlıları penaltı atışları sonunda yenerek Spor Toto 2. Lig’e yükseldi.

    Spor Toto 3. Lig 1. Grup play-off final maçında Altay penaltı atışları sonunda Kocaelispor'u 6-5 yenerek 2. Lig'e yükseldi. 38. dakikada sol kanatta topla buluşan Burak Süleyman'ın ceza sahasına ortasında, topa yükselen Burak Özbakır'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Aydın Bağ'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1.

    OĞUZHAN KAÇIRDI
    61. dakikada sağdan İbrahim Akın'ın ortasında ön direkte topla buluşan Murat Uluç'un vuruşunda, meşin yuvarlak arka direkte ağlarla buluştu. 1-1. Maçın normal süresi 1-1 berabere bitti ve uzatmalara gitti. 99'da 'da kazanılan penaltıda topun başına geçen Murat Uluç'un vuruşunda top direkten döndü. Uzatma süresi de 1-1 biten maçta penaltı atışlarını kazanan Altay 2. Lig'e yükseldi.



    2 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
    Son 15 yılda 2002-03'te Süper Lig'den, 2010-11'de TFF 1'inci Lig'den, 2014-15'te ise 2'nci Lig'den küme düşerek tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Altay, 2 sezon aradan sonra yeniden 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Son şampiyonluğunu 2001-2002 sezonunda Süper Lig'e yükselerek yaşayan , tam 15 yıl aradan sonra kupa sevinci yaşadı.

    EKMEKÇİOĞLU HAVALARDA
    15 yıl sonra gelen şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayan oyuncular sahaya inen Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nu havaya attı. Tribünler, "Büyük başkan" diye tempo tuttu.

    ŞAMPİYONLUK PRİMİ 750 BİN TL
    Yönetim futbolcular için şampiyonluk primini 750 bin TL olarak belirledi. Altay, bugün İzmir'e dönecek. Siyah-beyazlı ekip üstü açık otobüsle Alsancak'ta şampiyonluk turu atacak.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:03
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