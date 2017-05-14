Bucaspor'da Emre Özkan tamam
İzmir'in 2'nci Lig'deki temsilcilerinden Bucaspor iç tranferde bir hamle daha yaptı.
31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona erecek Emre Toraman, Hasan, Şenol ve İlyas'la mukevele yenileyip Veli, Murat ve Onur Yılmaz'la prensip anlaşmasına varan yönetim, Emre Özkan'la da el sıkıştı. Daha önce iki kez görüştüğü tecrübeli orta saha oyuncusuyla anlaşamayan Başkan Ahmet Doğan'ın Emre'yi ikna ettiği belirtildi. Bu sezon yıllık 250 bin TL'ye oynayan Emre Özkan'ın 200 bin TL'ye "Evet" dediği öğrenildi.
Henüz anlaşamadıkları Onur Alkan, Mehmet ve Adil'e kapılarını kapatmadıklarını belirten Başkan Doğan, yeni teknik direktör konusunda da bilgilendirmede bulundu. Fatih Uygun'la yolları ayırdıktan sonra birçok aday belirlediklerini söyleyen Doğan, "Yeni sezonda hedefimiz üst sıralar olacak. Bu ligi iyi tanıyan, tecrübeli ve heyecanını kaybetmemiş bir çalıştırıcıya takımı teslim edeceğiz" diye konuştu. Fırtına'da Mehmlet Aurelio, Tarık Daşgün, Mesut Toros ve Yılmaz Özlem gündemde.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:41
- Volkan farkı önledi
Toplam 4
Yorum
Tonyo "BAZI SEYLER HIC DEGISMEZ " evet degismez mesela Volkan cok iyi kaleci olmasina ragmen nefret kusan bir futbolcu karakteri degismeyecektir
- Dick Advocaat: “Kupayı kazanmazsak, başarılı değilim”
Toplam 15
Yorum
emre yeminle söylüyorum ismail köybaşı gibi birini değil maça antremana top toplayıcı yapmam..o kadar kalitesiz adam işte
- Dick Advocaat: “Kupayı kazanmazsak, başarılı değilim”
Toplam 15
Yorum
emre ismail köybaşı gibi,ozan gibi,salih gibi,volkan şen gibi,hasan ali gibi kalibresiz oyuncularla dolu takımdan ne bekliyorsunuz..
Bucaspor'da Emre Özkan tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.