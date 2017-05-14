Bucaspor'da Emre Özkan tamam

31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona erecek Emre Toraman, Hasan, Şenol ve İlyas'la mukevele yenileyip Veli, Murat ve Onur Yılmaz'la prensip anlaşmasına varan yönetim, Emre Özkan'la da el sıkıştı. Daha önce iki kez görüştüğü tecrübeli orta saha oyuncusuyla anlaşamayan Başkan Ahmet Doğan'ın Emre'yi ikna ettiği belirtildi. Bu sezon yıllık 250 bin TL'ye oynayan Emre Özkan'ın 200 bin TL'ye "Evet" dediği öğrenildi.



Henüz anlaşamadıkları Onur Alkan, Mehmet ve Adil'e kapılarını kapatmadıklarını belirten Başkan Doğan, yeni teknik direktör konusunda da bilgilendirmede bulundu. Fatih Uygun'la yolları ayırdıktan sonra birçok aday belirlediklerini söyleyen Doğan, "Yeni sezonda hedefimiz üst sıralar olacak. Bu ligi iyi tanıyan, tecrübeli ve heyecanını kaybetmemiş bir çalıştırıcıya takımı teslim edeceğiz" diye konuştu. Fırtına'da Mehmlet Aurelio, Tarık Daşgün, Mesut Toros ve Yılmaz Özlem gündemde.