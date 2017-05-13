 Nobre’den sevgiler – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’den sevgiler

    Nobre’den sevgiler

    Spor Toto 2. Lig play-off yarı final ilk maçında BB Erzurum, sahasında Amed Sportif’i 24’te ’nin golüyle devirdi

    Spor Toto 2. Lig'de play-off yarı final ilk maçında BB Erzurumspor, sahasında Amed Sportif ile karşılaştı. Ev sahibi takım mücadeleden Nobre'nin attığı golle 1-0 galip ayrıldı ve ikinci maç öncesi avantajı eline geçirdi. Amed- BB Erzurumspor rövanş karşılaşması, 16 Mayıs Salı günü saat 16.00'da oynanacak.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nobre’den sevgiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.