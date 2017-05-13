Nobre’den sevgiler

Spor Toto 2. Lig play-off yarı final ilk maçında BB Erzurum, sahasında Amed Sportif’i 24’te Nobre’nin golüyle devirdi

Spor Toto 2. Lig'de play-off yarı final ilk maçında BB Erzurumspor, sahasında Amed Sportif ile karşılaştı. Ev sahibi takım mücadeleden Nobre'nin attığı golle 1-0 galip ayrıldı ve ikinci maç öncesi avantajı eline geçirdi. Amed- BB Erzurumspor rövanş karşılaşması, 16 Mayıs Salı günü saat 16.00'da oynanacak.