Gümüşhane avantajı kaptı

Play-Off kapışmasında Gümüşhane, Rıdvan ve Zahit ile öne geçti. Kastamonu, Muhammet ve Hasan ile skoru eşitledi...

Spor Toto 2. Lig'de play-off yarı final ilk maçında Kastamonuspor 1966, sahasında Gümüşhanespor ile karşılaştı. Kritik maçın ilk yarısı golsüz bitti. 90 dakikalık mücadele ise iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 sonuçlandı. Gümüşhanespor- Kastamonuspor rövanş karşılaşması, ise 16 Mayıs Salı günü saat 16.00'da oynanacak.