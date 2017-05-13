 Gümüşhane avantajı kaptı – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Gümüşhane avantajı kaptı

    Gümüşhane avantajı kaptı

    Play-Off kapışmasında Gümüşhane, Rıdvan ve Zahit ile öne geçti. Kastamonu, Muhammet ve Hasan ile skoru eşitledi...

    Spor Toto 2. Lig'de play-off yarı final ilk maçında Kastamonuspor 1966, sahasında Gümüşhanespor ile karşılaştı. Kritik maçın ilk yarısı golsüz bitti. 90 dakikalık mücadele ise iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 sonuçlandı. Gümüşhanespor- Kastamonuspor rövanş karşılaşması, ise 16 Mayıs Salı günü saat 16.00'da oynanacak.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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