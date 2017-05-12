 Nobre attı Erzurum kazandı – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    attı Erzurum kazandı

    Nobre attı Erzurum kazandı

    Spor Toto 2’nci lig beyaz grup play – Off yarı finalin ilk maçında ev sahibi mavi-beyazlı ekip Amed Sportif Faaliyetlerini 20 bin taraftarının tezahüratları eşliğinde ağırladı. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular hayatını kaybeden İbrahim Erkal için, ‘’Başın Sağolsun Erzurum’’ pankartı ile çıktı. Mactan önce devre arasında da stadyumda Erkal’ın şarkıları çalındı

    23'ncü dakikada Fatih'in yaklaşık 25 metreden sert şutu kalceci Kurtuluş'tan geri döndü. Pozisyonu iyi takip eden Mert ayağını uzatarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

    36'ıncı dakikada Ferit'soldan yaptığı ortaya Nobre ıskalayınca takımını mutlak bir golden etti.

    42'inci dakikada sağ kanattan Deniz'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Abdullah'ın kafa şutu üstten auta çıktı

    İlk yarı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

    47'inci dakikada Savaş'ın kaleye şutunda top cezaalanı içinde Abdullah'ın eline çarptı ve hakem penaltı çizgisini gösterdi. Kazanılan penaltı atışını Mert Nobre kullandı. Nobre'nin atışını kaleci Kurtuluş yumruklayarak cıkardı.

    55'inci dakıkada sol kanattan Yusuf'un ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Murat'ın vuruşunu kalece Ahmet güçlükle kornere çeldi.

    61'inci dakikada Yusuf cezaalanı içinde düşüp hakemi yanıltınca ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

    Bu dakıkadan sonra başka gol olmayınca mavi beyazlı ekip karşılaşmayı 1-0 kazandı.

    Stad: Kazım Karabekir

    HAKEMLER: SÜLEYMAN ABAY (XX), GÖKMEN OLGAÇ (XX), MEHMET SALİM MAZLUM (XX)

    BUYÜK ŞEHİR BELEDİYE ERZURUM SPOR: Ahmet (xxx)- Fırat (xxx), Doğancan (xxx), Fatih (xxx) (Dk 84 Mehmet Albayrak), Mert Nobre (xxx), Savaş (xxx), Murat (xxx), Eslem (xxx), Ferit (xxx) (Dk 78 Serdar xx), Alişan (xxx), Erhan (xx) (Dk. 59 Halil xxx)

    AMED SPROTİF FAALİYETLER: Kurtuluş (xxx)-Kamil (xx), Ercan (x) (Dk 46 Murat xx), Yusuf (xx), Şahin(xx), Abdullah (xx); Oğuz (xx), Mehmet (xx) (Dk 86 Ercüment), Deniz (xxx), Okan (xx), Mansur (xx) (Dk 89 Koray)

    SARI KART: Mehmet, Mansur, Deniz (ASF) Erhan, Doğancan, Fırat, Ahmet, Sava, Mehmet Albayrak, Murat (BBE)

    KIRMIZI KART: (Dk. 61 Yusuf (ASF)



    Kaynak: DHA
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:56
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