Kastamonuspor, son 10 dakikada döndü

Kastamonuspor 1966, taraftarından yoksun oynadığı karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen 80. ve 81. dakikada peş peşe bulduğu gollerle eşitliği sağlayarak final için ümitlerini korudu.



14'üncü dakikada Taşkın, ceza sahası ön çizgisi üzerinde kazanılan serbest vuruşta direk kaleye vurdu, top kaleci Oğuzhan'da kaldı.



18'nci dakikada Kerem'in ara pasanıda Arda top ağlara gönderdi, gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.



32'nci dakikada Mehmet, uzaktan sert vurdu top kaleciden döndü.



45'inci dakikada Hasan ceza sahası içinde topla buluştu, vuruşunda top auta çıktı. İlk yarı 0-0 sona erdi.



47'nci dakikada Ali, sol çaprazdan ceza sahasına girerek sert vurdu top kaleciden döndü.



55'nci dakikada İskender'in pasında Arda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kalecdien döndü. İskender'in tamamlamak istediği Vuruşu Kaleci'den oyun alanına döndü, defans uzaklaştırdı.



65'nci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Rıdvan'ın vuruşu defansa çarparak ağlarla buluştu: 0-1.



76'ncı dakikada Zahit, ceza sahası içinde plase vurdu top filelere gitti: 0-2.



80'nci dakikada Mehmet'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Haşim'in şutu ağlarla buluştu: 1-2.



81'nci dakikada Hasan çalımlarla ceza sahasına girerek sert vurdu top filelere gitti: 2-2. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

STAT: Gazi

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Emin Yıldırım (xx), Önder Yılmaz (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Oğuzhan (xxx)- Hasan (xx) , Arda (xx) (Dk.66 Haşim xx) , Oğuz (xx), Onur (xx), Kerem (xxx), İskender (xx) (Dk.58 Yaşar xx) , Batuhan (xxx), Faruk (xx), Alaaddin (xxx), Salih (xx) (Dk.29 Mehmet xx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan (x)- Salih (xx), Ali (xx), Taşkın (xx), Cem (x) (Dk.55 Zahit xx) , Cumhur (x) (Dk.60 Serhat xx), Ali (xx), Taner (xx), Mehmet Cansın (xx), Mehmet Menderes (xx), Rıdvan (xx)

GOLLER: Dk.80 Haşim, Dk.82 Hasan (Kastamonuspor 1966), Dk. 64 Rıdvan, Dk.76 Zahit (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Faruk,Oğuz (Kastamonuspor 1966) Zahit (Gümüşhanespor)