Bucaspor'da Aurelio sesleri
İzmir'in 2'nci Lig'deki temsilcilerinden Bucaspor'da bu sezon takımı ligde tutmayı başaran Teknik Direktör Fatih Uygun'la yolları ayırmaya hazırlanan yönetimin, Mehmet Aurelio'yu gündemine aldığı ifade edildi. Gelecek sezon hedefi şampiyonluk olarak belirleyen yönetimin Aurelio'yu İzmir'e davet ettiği ve hafta sonu ilk görüşmelerin yapılacağı öğrenildi. Aurelio isminin ön palna çıktığı Bucaspor'da Tarık Daşgün'ün de alternatifler arasında yer aldığı bildirildi.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:07
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
kartal engel olamayacaksınız şampiyonluğumuza.taliskayı ,abubakarı da atsanız,uydurma cezalarla takımın yarısını da atsanız dike dike şamp.olacağız
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
advers Volkana yaptıklarını çok görmeyeceksiniz gün gelir yamulturlar kendisini yapmamasını öğrenir . Biri Volkanı evinden alır olur biter !
- Yakın Doğu avantajı kaptı
Toplam 6
Yorum
Fenerbahce Fenerbahce yonetiminin yerinde olsam firat okul denen amator koc bozuntusunu gonderirim bu kocla fenerbahcenin kupalar kazanmasi cok zor
Bucaspor'da Aurelio sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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