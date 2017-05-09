Dadaş’tan dev adım
2. Lig Beyaz Grup play-off çeyrek final rövanşında ilk maçı 2-1 kazanan Nobre’li Erzurum, Kocaeli Birlik’i 20 bin taraftarının önünde yine 2-1 yenip yarı finale çıktı. Yarı finalde Amed’le eşleşti.
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup play-off çeyrek finalinde Erzurumspor, Kocaeli Birlikspor'u 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. İlk maçta rakibini deplasmanda yine aynı skorla deviren mavi-beyazlılar yaklaşık 20 bin taraftarının önünde son 15 dakikada galibiyete ulaştı. 78'de Eslem ve 87'de Ferit zaferi getiren isimler olurken, F.Bahçe ve Beşiktaşlı eski golcü Mert Nobre 63'te oyuna girdi.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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