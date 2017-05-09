 Dadaş’tan dev adım – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Dadaş’tan dev adım

    Dadaş’tan dev adım

    2. Lig Beyaz Grup play-off çeyrek final rövanşında ilk maçı 2-1 kazanan Nobre’li Erzurum, Kocaeli Birlik’i 20 bin taraftarının önünde yine 2-1 yenip yarı finale çıktı. Yarı finalde Amed’le eşleşti.

    Beyaz Grup play-off çeyrek finalinde Erzurumspor, Kocaeli Birlikspor'u 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. İlk maçta rakibini deplasmanda yine aynı skorla deviren mavi-beyazlılar yaklaşık 20 bin taraftarının önünde son 15 dakikada galibiyete ulaştı. 78'de Eslem ve 87'de Ferit zaferi getiren isimler olurken, F.Bahçe ve Beşiktaşlı eski golcü Mert Nobre 63'te oyuna girdi.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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