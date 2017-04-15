İşte şampiyonlar

3. Lig 1. Grup’ta Sancaktepe Belediyespor, 2. Grup’ta BB Bodrumspor, 3. Grup’ta ise Afjet Afyonspor bitime 2 hafta kala şampiyonluğa ulaştı ve 2. Lig’e yükseldi

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 36, 2 ve 3. gruplarda ise 32. hafta müsabakaları dün yapıldı. 1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor, 2. Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. Grup'ta ise Afjet Afyonspor, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğa ulaştı ve Spor Toto 2. Lig'e yükseldi. Maçlardan sonra her üç takımın da futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşarken erken şampiyonluğu kutladı.



AFYON'DAN 9 PUAN FARK

Afjet Afyonspor, Adliyespor maçını 4-1 kazanaren yakın takipçisi Sakaryaspor ise kendi evinde 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kaldı. Aldığı galibiyet ile puanını 74'e yükselten AFJET Afyonspor, 65 puandaki Sakaryaspor'a 9 fark attı. 1. Grubun 34. haftasında Kartalspor'a konuk olan Sancaktepe Bld., maçı 2-1 kaybetmesine karşın, Ankara Demirspor'un 7 puan önünde son 2 haftaya girerek şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. BB Bodrumspor ise 86 yıllık tarihinde ilk kez 2. Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Bodrumspor'un Derincesporu'u 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından taraftar ve futbolcular sevinç gözyaşları döktü.