 Mehmet bıraktı – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Mehmet bıraktı

    Mehmet bıraktı
    2. Lig Beyaz Grup'ta Sivas Bld.-Amed maçı sonrası kalp krizi geçiren Sivaslı 'e anjiyo yapıldı. Genel durumunun iyi olduğu açıklanan Tülümen'in bundan sonra futbol oynayamayacağı doktoru tarafından bildirildi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:40
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