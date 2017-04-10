 Uğur’a anjiyo – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Uğur’a anjiyo

    Uğur’a anjiyo
    İkinci Lig Beyaz Grup takımlarından Sivas Belediyesporlu dün takımının kendi sahasında Amed Sportif ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kalp krizi geçirdi. Hemen anjiyo yapılan Uğur'un hastenedeki tedavisine devam edildiği belirtildi.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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