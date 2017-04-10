Sivas Belediyesporlu futbolcu maç sonrası kalp krizi geçirdi
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sivas Belediyespor'da 32 yaşındaki forvet Mehmet Uğur Tülümen kalp krizi geçirdi.
Sivas Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mehmet Uğur Tülümen kalp krizi geçirmiştir. Futbolcumuza Sivas Medicana Hastanesi'nde müdahale edilmiş olup kendisine şu an için anjiyo yapılmıştır" denildi.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:22
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
Sivas Belediyesporlu futbolcu maç sonrası kalp krizi geçirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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