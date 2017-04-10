 Sivas Belediyesporlu futbolcu maç sonrası kalp krizi geçirdi – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Sivas Belediyesporlu futbolcu maç sonrası kalp krizi geçirdi

    Sivas Belediyesporlu futbolcu maç sonrası kalp krizi geçirdi

    Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sivas Belediyespor'da 32 yaşındaki forvet kalp krizi geçirdi.

    Sivas Belediyespor'un sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı ve 1-1 beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından mücadelede 90 dakika forma giyen futbolcu bir anda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Tülümen'in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Medicana Sivas Hastanesi'nde anjiyo yapılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sivas Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mehmet Uğur Tülümen kalp krizi geçirmiştir. Futbolcumuza Sivas Medicana Hastanesi'nde müdahale edilmiş olup kendisine şu an için anjiyo yapılmıştır" denildi.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:22
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