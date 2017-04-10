Mehmet Tülümen'e anjiyo yapıldı
Spor Toto 2'inci Lig'de mücadele eden Sivas Belediyespor'un 32 yaşındaki futbolcusu Mehmet Uğur Tülümen, Amed Sportif maçından sonra kalp krizi geçirdi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Sivas Belediyespor Kulübü, karşılaşmada 90 dakika forma giyen Mehmet Uğur Tülümen'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:58
- Advocaat'tan Beşiktaş cevabı
Toplam 3
Yorum
Enda FM değil dostum komple değiştirilecek bir kadro deil. Sadece 1-2 dokunuş gerek. ve tabiki en önemlisi sistem.
- Balotelli'yi kaçırmayalım
Toplam 9
Yorum
zafer kesinle alınmalı çünkü taraftarı tirbüne nasıl gelecek yıldız oyuncu alaçaksın ki biletler satılsın
- Lyon’un aklı Beşiktaş’ta
Toplam 2
Yorum
mustafa1985 Lyon anca ruyasında gorur besıktası yenmeyı bu macın skorunu verıyorum BJK: 3 LYON : 1
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