Krallık yarışı kızıştı

Süper Lig’de gol krallığı yarışı kızıştı. 4 maçtır gol sevinci yaşayamayan 16 gollü Cenk Tosun zirvede olsa da, son 3 maçta 5 gol bulan ve 15 gole ulaşan Vagner Love, Tosun’u takibini sürdürüyor. Konyaspor’un yıldızı Bajic’in de 12 golü bulunuyor.

Aytemiz Alanyaspor'un sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği mücadelede 2 kez gol sevinci yaşayan Vagner Love, attığı gollerle krallık yarışında da iddialı duruma geldi. Son 3 maçta attığı 5 golle gol sayısını 15'e çıkaran yıldız futbolcu, Cenk Tosun'la arasındaki farkı da kapattı. Son golünü Akhisar Belediyespor karşısında kaydeden ve 4 haftadır suskun kalan Cenk Tosun ise 16 golle zirvedeki yerini koruyor. Ancak yıldız futbolcu son golünü attığı haftada, Vagner Love'un 10, Riad Bajic'in de 10 golü bulunuyordu.



Bajic, Fenerbahçe'ye patladı

Atiker Konyaspor'un Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada attığı golün ardından 4 maçta skor üretemeyen Riad Bajic ise Fenerbahçe maçında attığı 2 gole galibiyette büyük pay sahibi olmuştu. Ligdeki gol sayısını 12'ye çıkaran Boşnak futbolcu, Cenk Tosun'un 4 gol gerisinde 3. sırada bulunuyor.



Safet Susiç etkisi

Aytemiz Alanyaspor'da takımın başına Safet Susiç'in gelmesinin ardından Vagner Love'un yaşadığı çıkış dikkatlerden kaçmıyor. Hüseyin Kalpar'ın ardından Gençlerbirliği karşılaşmasıyla göreve gelen Safet Susiç, 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, toplanan 13 puanda Vagner Love'un katkısı dikkat çekti. Yıldız futbolcu, Safet Susiç'in göreve gelmesiyle birlikte oynanan 7 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırdı.