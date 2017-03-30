 Başkana bıçaklı saldırı – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Başkana bıçaklı saldırı

    Başkana bıçaklı saldırı
    TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 'un başkanı , bıçaklı kavgada yaralandı. S.A. ile yaptığı tartışmanın kavgaya dönmesi ile ellerinden ve kulak arkasından yaralanan Tunahan, hastanede ameliyata alındı.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
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