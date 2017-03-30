Başkana bıçaklı saldırı
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor'un başkanı Turhan Tunahan, bıçaklı kavgada yaralandı. S.A. ile yaptığı tartışmanın kavgaya dönmesi ile ellerinden ve kulak arkasından yaralanan Tunahan, hastanede ameliyata alındı.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Başkana bıçaklı saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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