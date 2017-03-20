 İzmit’te holigan vahşeti – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    İzmit’te holigan vahşeti

    İzmit’te holigan vahşeti

    İzmir’deki Altay maçı için toplanan Kocaeli taraftarlarının kavgası ölümle sonuçlandı.

    İzmir'deki Altay maçına gitmek için otobüslerin geldiği alanda toplanan Kocaelispor taraftarları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada tribün lideri olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Serhat Boz boğazından, Hakan Kaptan ile Orhan Ali Örçen ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

    Kavgayı gören taraftarların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Serhat Boz vefat ederken, hafif yaralı olan diğer 2 kişi de ayakta tedavilerinin yapılması sonrası gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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