 Karşıyaka Can’landı – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Can’landı

    Karşıyaka Can’landı

    Sezon başından gelen transfer yasağı ve ekonomik sıkıntılarına rağmen play-off savaşı veren , İzmir’de lider Gümüşhanespor’u hat-trick yapan Can’la devirip şov yaptı

    2. LİG Kırmızı Grup'ta transfer yasağı nedeniyle elinde kalan birkaç tecrübeli futbolcu ve gençlerden kurulu bir kadroyla play-off mücadelesi yapan Karşıyaka, Gümüşhanespor'u liderlikten indirdi.

    Yeşil-kırmızılılar, 29 yaşındaki tecrübeli golcüleri Can Erdem'in biri penaltıdan 3 golle hat-trick yaptığı maçta şampiyonluk yarışındaki güçlü rakibine ağır bir darbe indirdi. İzmir ekibi bu sonuçla bitime 7 maç kala 44 puanla 5. sırada play-off potasında yer alırken, müşhanespor ise koltuğu kaptırdı.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:42
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