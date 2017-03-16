Karşıyaka Can’landı

Sezon başından gelen transfer yasağı ve ekonomik sıkıntılarına rağmen play-off savaşı veren Karşıyaka, İzmir’de lider Gümüşhanespor’u hat-trick yapan Can’la devirip şov yaptı

2. LİG Kırmızı Grup'ta transfer yasağı nedeniyle elinde kalan birkaç tecrübeli futbolcu ve gençlerden kurulu bir kadroyla play-off mücadelesi yapan Karşıyaka, Gümüşhanespor'u liderlikten indirdi.



Yeşil-kırmızılılar, 29 yaşındaki tecrübeli golcüleri Can Erdem'in biri penaltıdan 3 golle hat-trick yaptığı maçta şampiyonluk yarışındaki güçlü rakibine ağır bir darbe indirdi. İzmir ekibi bu sonuçla bitime 7 maç kala 44 puanla 5. sırada play-off potasında yer alırken, Gümüşhanespor ise koltuğu kaptırdı.