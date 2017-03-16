Ankaragücü zirvede: 1-0
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta MKE Ankaragücü, Etimesgut Belediyespor'u 1-0 yenerek liderliğe yükseldi. 19 bin biletle taraftarın desteğiyle 19 Mayıs'a çıkan A.Gücü'nün golünü, Erhan (pen.) attı.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:43
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