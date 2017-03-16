 Ankaragücü zirvede: 1-0 – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    zirvede: 1-0

    Ankaragücü zirvede: 1-0
    Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta MKE , Etimesgut Belediyespor'u 1-0 yenerek liderliğe yükseldi. 19 bin biletle taraftarın desteğiyle 19 Mayıs'a çıkan A.Gücü'nün golünü, Erhan (pen.) attı.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:43
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