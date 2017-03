Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta son 8 haftaya en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 5 puan önünde lider durumda giren İstanbulspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, kulüp olarak şampiyonluğa konsantre olduklarını söyledi.

İstanbulspor Kulübü Tesisleri'nde, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Koşukavak, "Geçen sene 3. Lig'den çıkan bir takım olarak hedefimiz ligde kalmaktı ama 71 puanla Ümraniyespor'un ardından ligi ikinci sırada tamamladık. Diğer grupta Manisaspor 65 puanla şampiyon oldu. Bu sezon ligin bitmesine 8 hafta kala 5 puan öndeyiz ama 8 maç kritik, her an her şey değişebilir. Bu sene biraz daha dikkatli olup, mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Takımımızın motivasyonu da son derece yüksek." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon başında göreve geldiklerini ve o günden bugüne kulüpte tesisleşme ve mantalite anlamında büyük ilerlemenin yaşandığını vurgulayan Yalçın Koşukavak, şunları kaydetti:

"Hayal etmediğiniz zaman başaramıyorsunuz. Süper Lig'in hayalini kuruyorum. İnşallah Allah bunlara ulaşmamızı nasip eder. Daha üst liglerde oynayabilme adına şartlarımız uygun. İlerleyen yıllarda İstanbulspor'un daha önce yer aldığı lige tekrar döneceğini düşünüyorum. Bu yönde çalışıyoruz. Bu benim kariyerim için de çok kıymetli bir hedef. İnşallah bu sene şampiyonluğu kazandıktan sonra ilerleyen yıllarda Süper Lig'de olacağımızı düşünüyorum. Hedefim İstanbulspor ile Süper Lig."

- "İstanbulspor yalnızca bir ailenin gücüyle ayakta kalıyor"

İstanbulspor'un, şampiyonluk yolunda büyük destekleri arkalarına alan güçlü rakiplerle mücadele ettiğinin altını çizen Koşukavak, şöyle konuştu:

"İstanbulspor, Sarıalioğlu ailesinin takımı. İstanbulspor yalnızca bir ailenin gücüyle ayakta kalıyor. İlk yılımızda kulübün fiziki şartları vasattı, kamplara gitmedik, o paralarla tesislerimizi yaptık. Rakiplerimiz ise belediye desteğini, büyük şehirlerin gücünü arkasına alan, üst ligde oynayabilecek kadrolara sahip takımlar. Bu yönden dezavantajlı gözüküyoruz ama sıralamaya bakıldığında oyuncularımın çok ciddi bir iş başardığı görülüyor."

- "Quaresma'nın çok bireysel oynadığını düşünüyorum"

İstanbulspor Teknik Direktörü, bu sezon başında yaptıkları transferlerle kadro derinliklerini arttırdıklarını ve yetenekli futbolcuların katılımıyla farklı formatlardaki oyun planlarını sahada uygulamaya başladıklarını aktardı.

Engin Baytar ve Muhammed Demirci gibi kariyerlerinde düşüş yaşıyor gibi gözüken isimlerle çalışmanın zor olmadığını dile getiren Koşukavak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncu ile doğru iletişim sağladıktan sonra problem olmuyor. Maçlarımıza bakıldığında geçmişte seyrettiğiniz sorunlu profilli gözüken Engin Baytar değil de 24-25 yaşında yeteneklerini takım içinde sergilemeye çalışan bir Engin Baytar görüyorsunuz. Yetenekli oyuncuyu, takım oyuncusu yapabiliyorsanız fark oluyor. Örneğin, Quaresma çok yetenekli bir oyuncu ama çok bireysel oynadığını düşünüyorum."

- "İnşallah ülke futboluna faydalı olurum"

Altay'da profesyonel futbol kariyerine başladığını ve futbolu bıraktıktan sonra Reha Kapsal'ın yanında yardımcı antrenörlük yaptığını anlatan Yalçın Koşukavak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alt liglerden gelerek, Süper Lig'de çalışan teknik direktör sayısı çok az. 12 yıl asistanlık yaptım, bir işin çıraklığını yapmadan ustalığını yapamazsınız. Buralara gelirken çok çalıştım, daha bir yere gelmedim, yolum uzun. Eğer öğrenmeyi bitirirseniz, orası bittiğiniz noktadır. Sürekli öğrenmek için çaba sarf eden bir antrenörüm. İnşallah ülke futboluna faydalı olurum. Gelecekte Türk futbolunun hangi bölümlerinde eksiklik varsa oralara hizmet etmek gibi hedeflerim var.