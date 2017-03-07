Ofspor’a kaza şoku

Bordo-mavili ekibin futbolcuları İsmail Can Üzüm ile Emre Yıldırım, Of'un Kıyıcık mevkiinde kullandıkları otomobille kaza yaptılar. Kamyonla çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kaza sonrası Kaşüstü Hastanesi'nde müdehale edilen Emre'nin dizindeki kırıklar nedeniyle ameliyat geçireceği öğrenildi. İsmail ise, Of Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Hayrat'taki kahvaltıdan dönen futbolcuları hastanede ziyaret eden arkadaşları "Camiamıza geçmiş olsun" dediler.