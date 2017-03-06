Ofsporlu futbolcular kaza geçirdi
Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ofsporlu futbolculardan İsmail Can Üzüm (21) ile Emre Yıldırım (30), yaralandı.
Alınan bilgiye göre, futbolculardan Emre Yıldırım'ın kullandığı 34 KE 9584 plakalı otomobil, ilçenin Eskipazar mevkisinde karşı yönden gelen 53 K 2183 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, dizinden yaralanan Emre Yıldırım, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü kampüsünde tedavi altına alındı.
Hafif yaralanan İsmail Can Üzüm ise Of Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kulüp başkanı Olcay Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hafta Sivas Belediyespor maçının ardından futbolculara izin verdiklerini belirtti.
Futbolcuların da Hayrat ilçesinde kahvaltıya gittiklerini ve dönüş sırasında kaza geçirdiklerini belirterek, "Allah beterinden saklasın. Büyük bir kaza atladılar. Şu anda futbolcuların hayati bir tehlikesi yok. Oyunculara, Ofspor camiasına geçmiş olsun." dedi.
Kaynak: AA
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:09
- ''Olduğum kişiyi seviyorum''
Toplam 9
Yorum
Senol gunes Senol gunes gibi hocaya az bile yapiyorsun devam et biz senin arkandayiz ((((((
- Beşiktaş'ta öncelik Süper Lig
Toplam 7
Yorum
FB ABDÜL B Şehir Akhisarda kupaya asılmaz algısı ile kupamız garanti BJK maçını alıp B Şehiri şampiyon yaparız 2 kupayı kardeş payı yaparız
- Uyuyan rakibi uyandırdı
Toplam 3
Yorum
ekol goool 2-2
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