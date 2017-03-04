Tokatspor’da mali kriz aşıldı
Tokatspor’da futbolcuların alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek antrenmana çıkmaması üzerine yönetim kurulu aldığı kararla futbolcu alacaklarının bir kısmı ödendi.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından çıkmak için mücadele veren Tokatspor'un deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı öncesinde futbolcuların antrenmana çıkmaması camiada şok etkisi yapmıştı. Tokatspor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Koç, futbolculara bir miktar prim ve maç başı alacaklarından ödeme yapıldığını söyledi. Başkan Koç, süreçte kendilerine çok az bir mali destek verildiğini kendi kaynakları ile ödeme yaptığını dile getirerek, "Şu an için sıkıntı yok, takımımız hafta sonu Hatay'da oynanacak olan maça çıkacak. Bende karşılaşmaya katılarak takip edeceğim. Yaşanan mali krizde az miktarda olsa destek verenler oldu. Kendi öz kaynaklarımızla ödeme yapıldı" diye konuştu.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sneijder depremi
Toplam 19
Yorum
trftr bu adamı satmazsanız başına buyruk hareketlerine devam eder, çünkü onu kontrol edebilecek bir yönetim yok ortada
- Kerim Frei tutunamadı
Toplam 10
Yorum
gitişine Babel gibi oyuncu buludğumuzu şükret bekle daha iyi oynayacak alışıyor daha sen babeli tanımadın
- "Asıl derbi F.Bahçe'yle"
Toplam 21
Yorum
uA beşiktaşı şampiyon yapmak için ellerinden geleni yaptılar bu sezon
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