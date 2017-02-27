Liderlik maçında olay
İkinci Lig Beyaz Grup'ta liderlik maçı olan İstanbulspor-BB Erzurumspor karşılaşması öncesinde olaylar çıktı.
217 bilet ayrılan Erzurum, yaklaşık 3 bin taraftarıyla çıkarma yapınca statta arbede yaşandı. Bazı taraftarlar itfaiye kapısını kırarak sahaya girdi. Emniyet güçleri taraftarlara müdahale etti. Olaylar sırasında yüzüne darbe alan Erzurum Başkanı Ali Demirhan fenalık geçirdi. Yaklaşık 40 dakika gecikmeyle başlayan maçı İstanbulspor 2-1 kazanıp, 1 maç eksiğiyle 47 puanla liderliğe yükseldi. Erzurumspor ise 46 puanla ikinci sıraya düştü.
BUCASPOR'A SALDIRI
2. Lig Beyaz Grup'ta dün deplasmanda Sivas Belediyespor'a 2-0 yenilen Bucaspor'da taraftarlar, İzmir Adnan Menederes Havaalanı'nda futbolculara saldırı girişiminde bulundu. Yaklaşık 50 kişilik bir grup takım otobüsüne binerken futbolculara sözlü olarak sataşıp üzerine yürüdü. Araya giren havalimanı polisi olayları büyümeden önlerken, teknik ekip ve oyuncular ise büyük bir şok yaşadı.
BUCASPOR'A SALDIRI
2. Lig Beyaz Grup'ta dün deplasmanda Sivas Belediyespor'a 2-0 yenilen Bucaspor'da taraftarlar, İzmir Adnan Menederes Havaalanı'nda futbolculara saldırı girişiminde bulundu. Yaklaşık 50 kişilik bir grup takım otobüsüne binerken futbolculara sözlü olarak sataşıp üzerine yürüdü. Araya giren havalimanı polisi olayları büyümeden önlerken, teknik ekip ve oyuncular ise büyük bir şok yaşadı.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
Liderlik maçında olay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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