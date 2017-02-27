 Liderlik maçında olay – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Liderlik maçında olay

    Liderlik maçında olay

    İkinci Lig Beyaz Grup'ta liderlik maçı olan - karşılaşması öncesinde olaylar çıktı.

    217 bilet ayrılan Erzurum, yaklaşık 3 bin taraftarıyla çıkarma yapınca statta arbede yaşandı. Bazı taraftarlar itfaiye kapısını kırarak sahaya girdi. Emniyet güçleri taraftarlara müdahale etti. Olaylar sırasında yüzüne darbe alan Erzurum Başkanı Ali Demirhan fenalık geçirdi. Yaklaşık 40 dakika gecikmeyle başlayan maçı 2-1 kazanıp, 1 maç eksiğiyle 47 puanla liderliğe yükseldi. Erzurumspor ise 46 puanla ikinci sıraya düştü.

    BUCASPOR'A SALDIRI
    2. Lig Beyaz Grup'ta dün deplasmanda Sivas Belediyespor'a 2-0 yenilen 'da taraftarlar, İzmir Adnan Menederes Havaalanı'nda futbolculara saldırı girişiminde bulundu. Yaklaşık 50 kişilik bir grup takım otobüsüne binerken futbolculara sözlü olarak sataşıp üzerine yürüdü. Araya giren havalimanı polisi olayları büyümeden önlerken, teknik ekip ve oyuncular ise büyük bir şok yaşadı.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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