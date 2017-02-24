Yeni patron Kural

1461 Trabzon, Teknik Direktör Turgut Kural ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kural için imza töreni düzenlendi. Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriya Öztürk ve Nihat Akyüz'ün yer aldığı törende Kural, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Kural'ın yardımcılıklarını ise Salih Tekke, Metin Bak, Hamit Cihan, Adil Turhan, Bilal Çetinkaya ve Erdi Tokul yapacak. Kural, "Yeni takımımda başarıya ulaşmak için tüm gücümle çalışacağım. Burada potansiyel büyük" dedi.