Yeni patron Kural
1461 Trabzon, Teknik Direktör Turgut Kural ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kural için imza töreni düzenlendi. Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriya Öztürk ve Nihat Akyüz'ün yer aldığı törende Kural, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Kural'ın yardımcılıklarını ise Salih Tekke, Metin Bak, Hamit Cihan, Adil Turhan, Bilal Çetinkaya ve Erdi Tokul yapacak. Kural, "Yeni takımımda başarıya ulaşmak için tüm gücümle çalışacağım. Burada potansiyel büyük" dedi.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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