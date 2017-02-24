 Yeni patron Kural – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Yeni patron Kural

    Yeni patron Kural

    1461 Trabzon, Teknik Direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kural için imza töreni düzenlendi. Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriya Öztürk ve Nihat Akyüz'ün yer aldığı törende Kural, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Kural'ın yardımcılıklarını ise Salih Tekke, Metin Bak, Hamit Cihan, Adil Turhan, Bilal Çetinkaya ve Erdi Tokul yapacak. Kural, "Yeni takımımda başarıya ulaşmak için tüm gücümle çalışacağım. Burada potansiyel büyük" dedi.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:42
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