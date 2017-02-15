 Karşıyaka’da Güneş – Fotomaç – 15 Şubat 2017 Karşıyaka’da Güneş" /> Karşıyaka’da Güneş" />
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    ’da Güneş

    Karşıyaka’da Güneş
    İkinci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında Soner Tolungüç'ün yerine gelen Turgut Uçar'ın play-off'u riske soktuğu 3-0'lık Hatayspor yenilgisi sonrası istifa ettiği 'da teknik direktörlük görevine sportif menajer getirildi. Altyapısından yetişip profesyonel olduğu yeşil-kırmızılılar'da futbolu bırakan 43 yaşındaki Güneş, ilk teknik adamlık deneyimini de yine burada yaşayacak.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:57
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