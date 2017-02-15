Karşıyaka’da Güneş
İkinci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında Soner Tolungüç'ün yerine gelen Turgut Uçar'ın play-off'u riske soktuğu 3-0'lık Hatayspor yenilgisi sonrası istifa ettiği Karşıyaka'da teknik direktörlük görevine sportif menajer Atilla Güneş getirildi. Altyapısından yetişip profesyonel olduğu yeşil-kırmızılılar'da futbolu bırakan 43 yaşındaki Güneş, ilk teknik adamlık deneyimini de yine burada yaşayacak.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Karşıyaka’da Güneş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.