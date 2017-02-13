Liderlik maçında 19 yaralı!
Kırmızı Grup’ta Gümüşhanespor-Ankaragücü maçında tribünler karıştı.
Maç öncesinde bir maçı eksik 43 puanla 2'inci sıradaki ev sahibi, 45 puanla Gümüşhane'ye lider gelen Ankaragücü'yle zirve mücadelesi yaptı. Kırmızı-beyazlılar 2-1 kazanırken, 2'inci devrede iki takım taraftarları arasında çıkan olaylar nedeniyle sahaya jandarma girdi. Hakemin 10 dakika uzatmayla bitirdiği maçta çıkan olaylarda 19 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
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tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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