 Liderlik maçında 19 yaralı! – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Liderlik maçında 19 yaralı!

    Liderlik maçında 19 yaralı!

    Kırmızı Grup’ta - maçında tribünler karıştı.

    Maç öncesinde bir maçı eksik 43 puanla 2'inci sıradaki ev sahibi, 45 puanla Gümüşhane'ye lider gelen 'yle zirve mücadelesi yaptı. Kırmızı-beyazlılar 2-1 kazanırken, 2'inci devrede iki takım taraftarları arasında çıkan olaylar nedeniyle sahaya jandarma girdi. Hakemin 10 dakika uzatmayla bitirdiği maçta çıkan olaylarda 19 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.



    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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