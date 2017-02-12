Olaylı maçta 19 yaralı

Karşılaşmanın 80. dakikasında hakemin bir kararına tepki gösteren konuk takım taraftarları koltukları kırarak rakip taraftarların bulunduğu bölüme attı.

Gerginlik büyüyünce hakem maçı durdurdu. Polisler, karşılaşmayı tribünden takip eden Maliye Bakanı Naci Ağbal Bakan Ağbal'ı atılan yabancı maddelerden şemsiye açarak korumaya çalıştı. Takviye güvenlik güçlerinin ardından müsabaka yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.





Stat dışında da iki taraftar grubu arasında kavga çıktı. Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği olaylarda 19 kişi yaralandı.