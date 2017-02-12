Olaylı maçta 19 yaralı
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk yarışı yapan iki takımın mücadelesinde Gümüşhanespor, sahasında en yakın takipçisi MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 80. dakikasında hakemin bir kararına tepki gösteren konuk takım taraftarları koltukları kırarak rakip taraftarların bulunduğu bölüme attı.
Gerginlik büyüyünce hakem maçı durdurdu. Polisler, karşılaşmayı tribünden takip eden Maliye Bakanı Naci Ağbal Bakan Ağbal'ı atılan yabancı maddelerden şemsiye açarak korumaya çalıştı. Takviye güvenlik güçlerinin ardından müsabaka yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.
Stat dışında da iki taraftar grubu arasında kavga çıktı. Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği olaylarda 19 kişi yaralandı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:07
- İlk 11'ler belli oldu
Toplam 2
Yorum
BeykozlUltrAslan Sabri, Semih, hakan, de jong Evlere Şenlik Savunma Allah Seni Bildiği Gibi Yapsın Rikerink
- İlk 11'ler belli oldu
Toplam 2
Yorum
ismail kerim bence doğru tercih.. josue kesinlikle oynamamalı... yasın forvet, poldi forvet arkası oynamalı.. rodriguez ve bruma kanatlarda..
- ''Hoca olumsuz etkiledi''
Toplam 6
Yorum
41p3r Doğru. Yalnız Güneş de yaptıklarının doğru olmadığını kabul ediyor ancak kışkırtanlara, üzerine yürüyenlere ceza verilmiyor. Amaçları belli.
Olaylı maçta 19 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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