 Olaylı maçta 19 yaralı – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Olaylı maçta 19 yaralı

    Olaylı maçta 19 yaralı

    Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk yarışı yapan iki takımın mücadelesinde Gümüşhanespor, sahasında en yakın takipçisi ’nü 2-1 mağlup etti.

    Karşılaşmanın 80. dakikasında hakemin bir kararına tepki gösteren konuk takım taraftarları koltukları kırarak rakip taraftarların bulunduğu bölüme attı.

    Gerginlik büyüyünce hakem maçı durdurdu. Polisler, karşılaşmayı tribünden takip eden Maliye Bakanı Naci Ağbal Bakan Ağbal'ı atılan yabancı maddelerden şemsiye açarak korumaya çalıştı. Takviye güvenlik güçlerinin ardından müsabaka yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.

    Stat dışında da iki taraftar grubu arasında kavga çıktı. Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği olaylarda 19 kişi yaralandı.

    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:07
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